Marmaris'te turizm sezonu öncesi korona virüs mücadelesi toplantısı yapıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında, daire amirleri ve oda başkanlarının katılımıyla kapsamlı korona virüsle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.



Marmaris Öğretmenevinde Marmaris İlçe Emniyet, İlçe Jandarma, İlçe sağlık , Belediye ve diğer kurum müdürleri ile oda başkanları ile yapılan toplantıda Korona virüs ile mücadele, bugüne kadar gelinen nokta, bugünden sonra turizm sezonu için neler yapılmalı, normalleşme sürecine geçmek için alınacak olan önlemler konu başlıkları konuşuldu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaklaşan turizm sezonu öncesi hedeflerinin vaka sayılarını sıfıra indirmek olduğu vurgusunu yaptı.

Kaymakam Aksoy açıklamasında, “ Korona virüsün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de 9 aylık süreçte çok ciddi şekilde etkiledi. Bir taraftan can kayıpları, diğer taraftan sosyal ve ekonomik hayattaki kayıplar hepimizi negatif bir şekilde derinden etkiliyor. Ülkemiz bu süreci son derece başarılı bir şekilde yönetti. Bu başarılı yönetimde Marmaris’te payını aldı. Biz geçtiğimiz dönemde hakikaten dünyanın ve ülkemizin birçok yerine göre rakam anlamında korona virüs salgınında en az etkilenen yerlerden birisi olduk. İlçemiz ekonomisinin çok önemli bir bölümü turizme dayalı. Pandemide en çok etkilenen sektörün başında da turizm geliyor. Diğer bölgelerimizin ise turizm dışında ekonomiye destek veren başka sektörleri var. Bu anlamda ilçemizin geliri turizme dayalı olduğu için en çok etkilenen bölgemiz oldu. Geçtiğimiz turizm sezonunda Marmaris’te aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın tedbirlere uyma konusundaki duyarlılıkları sayesinde mümkün olan en az zararla sezonu kapattık. Kışında başarılı bir dönem yaşadık ‘’ dedi.

Kaymakam Aksoy konuşmasının devamında’’ Önümüzde turizm sezonu var. Şimdi önümüze bakma zamanı. Biz mutlaka ve mutlaka ilçemizdeki vaka sayılarını sıfıra indirmek zorundayız vaka sayımız az diyerek bunun rehavetine kapılırsak, istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir. Bunun için yapmamız gereken bundan sonrada toplumun tüm bireyleri, bütün kurumlarımız, bütün kamu çalışanları ile virüse karşı topyekûn bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün Marmaris’te ki meslek odalarımız, belediyemiz ve ilgili birimler ile önceki dönemi gözden geçirip eksiklerimiz varsa onları gözden geçirip önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı tazeleme çalışması yapacağız. Hiç şüphe yok ki virüsü polisiye tedbirler ve ceza uygulamakla engellemek mümkün değil. Bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürmemiz için denetim faaliyetlerimiz devam edecek. Ancak en önemli konu toplumun bütün kesimleriyle bu meseleyi kendi meselesi olarak görüp meseleyi sahip çıkarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekir. Hepimiz bu konuda birer risk mühendisi olmak zorundayız. Hastalığın bulaşmaması için her birimizin ayrı ayrı içselleştirmesi gerekiyor. Bu gün yaptığımız toplantımızda var olan çalışmaları nasıl geliştirebiliriz konusunu değerlendireceğiz” dedi.



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