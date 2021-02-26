Muğla’da 76 bin 137 öğrenci daha yüz yüze eğitime başlıyor 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle Muğla genelinde 76 bin 137 öğrenci daha yüz yüze eğitime başlıyor.

Muğla genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 183 ilkokulda 13 bin 343 öğrenci, 105 ortaokulda 9 bin 933 öğrenci ile 63 bağımsız anaokulunda 3 bin 123 öğrenci olmak üzere toplam 351 okulda 26 bin 399 öğrenci yüz yüze eğitime başlamıştı.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Bu kapsamda il genelinde 139 ilkokulun 1,2,3 ve 4’üncü sınıfları, 135 ortaokul (resmi/özel) 8. sınıfları, 295 ana sınıfı ve lise 12’inci sınıflarda toplam 735 okulda toplam 64 bin 675 öğrenci daha yüz yüze eğitim ve öğretime başlayacak. Muğla genelinde yüz yüze eğitim ve öğretime başlayacak toplam öğrenci sayısı 102 bin 536’ya ulaşıyor.

Öğrencisini yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerin okul müdürlüklerine yazılı olarak başvuru yapması halinde bu öğrencilerde devam zorunluluğu aranmayacak.

1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitim öğretime başlayacak olan tüm okullar “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" uyarınca, tüm hazırlıklarını tamamlarken “Okulum Temiz Belgesi” aldılar. Sınıflar, öğrenciler arasında 11,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde hazırlanırken, okulların ihtiyaç duydukları sıvı sabun, yüzey temizleyici gibi temizlik malzemeleri ile maske ve dezenfektan okullara ulaştırıldı.

Yüz yüze eğitime başlayacak olan tüm okullar bayraklarla donatılarak süslenecek. Hafta sonundan itibaren “Hasret bitiyor, okullar açılıyor” teması ile başlayacak olan etkinlikler, 1 Mart Pazartesi Günü “Okullar Çiçek Açtı” teması ile devam edecek.

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