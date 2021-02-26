Katı Atık bedelleri ilçe belediyelerine ödeniyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliği gereği Muğla’da MUSKİ tarafından toplanması zorunlu kılınan katı atık bedelleri aylık olarak ilçe belediyelerinin hesaplarına aktarılıyor.

Her ilçenin kendi belediye meclisi tarafından belirlenen katı atık bedeli su faturalarına yansıtılırken 2020 yılında toplanan 67 milyon 371 bin 990 TL tutarındaki katı atık bedeli 13 ilçe belediyesine ödendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Atık Su Alt Yapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesis Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’ gereği ücretler su idareleri tarafından toplanıp ilçe belediyelerine aktarılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliği gereği Muğla’da MUSKİ tarafından toplanması zorunlu olan katı atık bedeli aylık olarak ilçe belediyelerinin hesaplarına aktarılıyor. İlçe Belediye Meclisleri tarafından belirlenen katı atık bedeli mevzuat gereği MUSKİ Genel Müdürlüğüne ait su faturalarına yansıtılıyor. Su faturaları aracılığıyla toplanan katı atık bedeli kapsamında 2020 yılında 13 ilçe belediyesine 67 milyon 371 bin 990 TL katı atık bedeli ödendi.

1,5 yıldır katı atık bedelleri su faturalarına yansıtılıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Bilindiği üzere 1,5 yıldır su faturaları ile birlikte katı atık bedelleri su faturalarına yansıtılarak alınmaktadır. Mevzuata göre ikinci bir fatura düzenlenemediği için Katı Atık Bedeli MUSKİ su faturaları içine yansıtılmak zorundadır. İlçe belediyeleri tarafından İlçe Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda katı atık bedelinin ücreti belirlenmektedir. Her ilçenin kendi belediyesinin belirlediği ücret doğrultusunda Katı atık ücretleri su faturalarına yansımaktadır. Yine bununla birlikte konutlarda Çevre Temizlik Vergisi ton başına 0,50 TL olarak yine su faturalarıyla birlikte tahsil edilmektedir. Su ve Atık su kullanım ücretinin yanı sıra faturalara yansıtılan Katı Atık Bedeli İlçe Belediyelerine, ÇTV yüzde 80’ni İlçe Belediyesine, Çevre Katkı Payı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmaktadır. Ayrıca bu bedellere ek olarak ücretlere KDV’de yansıtılmaktadır. Su ve atık su ücreti dışında tüm bu kalemler farklı kurumlara aktarılmaktadır.

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