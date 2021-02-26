Milas Belediyesi'nde rüşvete 2 tutuklama

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Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, usulsüz yapıların rüşvet karşılığında görmezden gelindiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim'de çalışan bazı memurların, usulsüz yapılara rüşvet karşılığı göz yumduğunu belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, belediye çalışanı H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye çalışanı H.G. ve müteahhit A.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-02-26 19:04:50



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