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İngilizlerin normalleşme takvimi turizmcileri umutlandırdı

DHA

İngilizlerin normalleşme takvimi turizmcileri umutlandırdı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın normalleşme planı kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren İngiliz vatandaşlarına uluslararası seyahat serbestliği açıklaması turizmcileri umutlandırdı. Tarih belirsizliğinin ortadan kalkmasının ön rezervasyonları artıracağını ifade eden turizmciler, aşılama normal seyrinde gittiği takdirde kasım ayı sonuna kadar turist gelebileceğini söylediler.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, normalleşme planı kapsamında tedbirlerin gevşetilme takvimini açıkladı. 12 Nisan'da İngiltere içinde pandemi tedbirlerinin kaldırılacağı ve 17 Mayıs tarihinden itibaren İngiliz vatandaşlarına uluslararası seyahat serbestliği geleceği açıklandı. Her yıl 3 milyon İngiliz'in tatil için tercih ettiği Muğla'nın dünyaca ünlü Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçesinde turizmciler gelen sevinçli haber ile umutlandı. Muğla'nın turistik ilçelerindeki turizm acenteleri ve konaklama tesisi yetkililerinin İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere'yi kapsayan Birleşik Krallıktaki uluslararası tur operatörleri ile görüşmelere başlarken, gelen haberler yüzleri güldürdü.
'TARİH BELİRSİZLİĞİNİN ORTADAN KALKMASI TALEBİ ARTIRDI'
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "İngiltere hükümetinin açıklaması umutlarımızı yükseltti. Bunun yansımalarını hemen göremeyiz. Önümüzdeki haftalarda daha da şekillendirilecektir. İngilizler, yaz tatil hayallerini rezervasyona dökecektir. Mayıs'tan sonra talep artışı mutlaka olacaktır. Ege Bölgesi'nin en önemli kaynak pazarı Birleşik Krallık dediğimiz İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan talepler gelecektir. İngilizler en çok Marmaris, Fethiye ve Bodrum tercih ediyor. İngiliz başbakanının takvim koyması rezervasyonları artırır. En azından tarih belirsizliği ortadan kalktı. Bu nedenle bizler de mutluyuz" dedi.
'İNGİLİZLERİN TERCİHİ MUĞLA'
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, İngiltere pazarının Muğla ve Ege için çok önemli olduğunu söyledi. İngilizler en çok Muğla'nın turistik ilçelerini tercih ettiğine dikkati çeken Esin, "Normalleşme sürecinde takvim belirsizliği vardı. İngiltere Başbakanı açıklamasıyla bu belirsizlik ortadan kalktı ve bizlerde çok sevindik. 2019 yılında 3 milyon üzerinde İngiliz turist Marmaris başta olmak üzere Bodrum ve Fethiye geliyordu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarının ardından bir hareketlilik başladı. Hazirankasım ayları arasında İngiliz turist bekliyoruz. Tüm bu normalleşme, planlama ve aşılama takvimi seyrinde devam ederse talep patlaması yaşanır. Artık İngilizlerde çok sıkıldılar ve tatil planı yapıyorlar.  En çok sevdikleri Ege'nin turistik şehirlerinde tatil yapmak istiyorlar. İngiltere'de tur acenteleri ile görüşmelerimiz oldu. Şu anda özellikle Ege Bölgesi ve Muğla'nın turistik ilçelerine ciddi ön rezervasyon görüşmeleri var. Eğer bu normalleşme seyri devam ederse 2019 yılında gelen 3 milyon İngiliz turist sayısının yüzde 70 civarını hazirankasım ayları arasında buluruz. Süreci çok yakından takip ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-02-27 09:26:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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