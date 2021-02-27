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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100’üncü yılına özel yarışma Muğla Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı anısına ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışması düzenleniyor.

İHA

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100’üncü yılına özel yarışma Muğla Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı anısına ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışması düzenleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100’üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri kapsamında kompozisyon yarışması düzenleyecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada yarışmaya il genelindeki orta ve lise öğrencilerinin katılabileceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi;
“Amacımız 100’üncü yıl vesilesi ile İstiklâl Marşımızı, İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemde ülkemizin içinde bulunduğu durumu, İstiklâl Marşı şairimizin örnek bir şahsiyet olarak önemi, bugünün dünyasında milli marşımızın bize hatırlattıklarını vurgulamak. Yarışmamıza katılmak isteyen öğrencilerimizin en geç 23 Nisan 2021 günü mesai bitimine kadar eserlerini şartnamede belirtilen iletişim noktasına ulaştırmaları gerekiyor. Yarışmaya katılacak eserlerde Konuya uygun bir başlık koyabilme ve Kompozisyon planı hazırlayabilme (Giriş, gelişme, sonuç), Etkili bir başlangıç yapabilme ve Ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme, Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme, Anlaşılır cümleler kurabilme ve Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, Dil bilgisi kurallarını uygulama ve Noktalama işaretlerini doğru kullanma ve Paragraflar arası geçiş yapabilme ve Etkili bir sonuç yazabilme kriterleri değerlendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimiz katılım koşulları ve yarışma şartnamesini www.mugla.bel.tr adresinden ulaşab

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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