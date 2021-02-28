Fethiye potada operasyon yaptı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında kalan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yabancılarından Branden Fraizer ve geçen sezondan bu yana takımda forma giyen Erick Neal'la yollarını ayırırken, kadrosunu Rick Ledo ile takviye etti.

Kariyerinde daha önce NBA'de 2013-2015 yılları arasında Dallas Mavericks ve New York Knicks formalarını giyen 28 yaşında, 2.01 boyundaki şutör guard, ülkemizde Yeşilgiresun Belediyespor ve Anadolu Efes'te de oynadı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-02-28 12:59:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.