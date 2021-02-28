Fethiyespor'da Bahri Kaya dönemi

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FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası bu sezon istatistiklere damga vurup takımı zirveye taşıyan teknik direktör Mesut Toros'la yollarını sürpriz bir şekilde ayıran lider Fethiyespor'da göreve Bahri Kaya getirildi.

Muğla temsilcisi, birçok kulüpte görev yapıp son olarak sezon başında Çorum FK'yı çalıştıran 64 yaşındaki Kaya'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-02-28 13:10:12



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