Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölü köpek balığı sahile vurdu. Köpek balığını görenler ise şok oldu.

Türkbükü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 1 metre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı buldu. Balığı inceleyen vatandaşlar, Bodrum kıyılarında gezen köpek balığını görünce şok oldu. Sahilden alınarak kıyıya çekilen köpek balığının balıkçı ağlarına takılarak yaralanıp ölmüş olabileceği öğrenildi.

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