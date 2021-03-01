Çukurköy HİS Göleti kırsal kalkınmaya destek oluyor Milas Çukurköy mahallesinde yapımı tamamlanan 35 bin m3 su depolama hacmine sahip Çukurköy Hayvan İçme Suyu Göleti, bölge halkının kırsal kalkınmasına büyük destek sağlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Milas Çukurköy Mahallesinde yapımı tamamlanan Hayvan İçme Suyu Göleti, kırsal kalkınmaya büyük destek sağlıyor. 35 bin m3 su tutma hacmi bulunun gölet bölgede hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlayacak.

Muğla’ya 18 yılda 7 baraj, 3 gölet yapıldı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son yıllarda yaptıkları sulama yatırımlarıyla Muğlalı çiftçilerin su ihtiyacını temin ederek; yıl içerisinde birden çok ürün ekilmesine imkân sağladıklarını açıkladı. Sadece Muğla’da son 18 yılda 7 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini, 17 sulama tesisini tamamlayarak toplamda 86 bin 146 dekar arazi sulamaya açıldığını, böylece Muğlalı çiftçilere yıllık 123 Milyon TL zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

Çukurköy HİS tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada; “Devlet Su İşleri olarak her yıl artarak devam eden yatırımlarımız ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Muğla’ya bir yeni gölet daha kazandırdık. Milas ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanan ‘Çukurköy Hayvan İçme Suyu Göleti’ sayesinde bölgede yapılan hayvancılık ve arıcılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlanmıştır. 35 bin m3 su depolama hacmine sahip Gölet, Muğlalı çiftçilerimizin hizmetindedir” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.