Marmaris’te 10 bin metre içme suyu hattı yenileniyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez mahallerinde başlatılan 10 bin metrelik içme suyu hat yenileme çalışmalarının 5 bin metresi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde içme suyu şebeke hatlarının bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Marmaris İlçe merkezini besleyen hatlarda çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri eskiyen ve kireçlenmeden kaynaklı bazı bölgelerde tıkanıkların oluştuğu hatları yeniliyor. Armutalan, Yunus Nadi Caddesi ve Hatipirimi mahallelerinde bulunan hatlarda başlatılan yenileme çalışması 10 bin metre olarak planlanırken bunun 5 bin metresi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için yaptığımız çalışmalarımıza tüm ilimiz genelinde devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kanalizasyon ve yağmur drenasyon hat çalışmalarımız da sürüyor. Marmaris İlçemizin merkezini oluşturan Armutalan, Yunus Nadi Caddesi ve Hatipirimi mahallelerindeki içme suyu hatlarının yenileme çalışmasını başlattık. Toplamda 10 bin metrelik içme suyu hattının yenileneceği çalışmanın 5 bin metresi tamamlandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp hatların vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

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