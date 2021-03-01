Muğla’da yılın ilk orman yangını Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda yakılan temizlik ateşinden çıkan yangın ormana sıçraması sonucu bir hektarlık alan yandı

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Muğla’da yılın ilk orman yangını Seydikemer ilçesinde çıktı. Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydikemer Sarıyer Mahallesi Dolaşma Mevkiinde zirai alandaki otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ormanlık alanda büyümesi üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Olay yerine çok sayıda Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliğine bağlı ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yağın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan sahada soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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