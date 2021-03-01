Faciayı yangın tankeri önledi Milas İlçesi Gürceğiz Mahallesinde ulaşımın zor olması nedeniyle itfaiye aracının giremediği bölgedeki ev yangını, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye verilen yangın tankeri ile önlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin orman ve kırsal köylere dağıttığı yangın tankerleri ulaşımı zor alanlarda ki yangın müdahalelerine devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından genelinde İl genelinde 137 yangın tankeri dağıtılırken bu tankerler sayesinde 20 yangına müdahale edilerek önlendi.

Son olarak Milas İlçesi Gürceğiz Mahallesi’nde çıkan ev yangınına ulaşımın zor olması nedeniyle yangın tankeri ile müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın daha da büyümeden söndürüldü.

Muhtar Yılmaz, “Yangının diğer evlere sıçraması önlendi”

Yangın tankeri taleplerini ilettikten 1 gün sonra tankerlerinin teslim edildiğini ifade eden Milas Gürceğiz Mahallesi Muhtarı Ersoy Yılmaz, şunları ifade etti: “Tankerimizin teslim edilmesinin ardından İtfaiye personeli bizlere nasıl kullanacağımız hakkında bilgiler verdi. Mahallemizde meydana gelen ev yangınına daha da vahim hale gelmeden hemen müdahale ettik. Yangının daha da büyümesini engelleyerek evlere sıçramasını önledik. Tanker talebimizi yerine getiren Büyükşehir Belediyesi’nin ne kadar yerinde bir karar verdiğini öğrenmiş olduk. Tanker talebimizin bir an önce yerine gelmesini sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Dr. Osman Gürün’e ve İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz” dedi.

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