Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerindeki ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, MUÇEV sorumluluk alanında bulunan Ölüdeniz, Göcek, Sarıgerme, İztuzu ve Akyaka’da personeli ile yaptığı atık toplama çalışmasında toplanan 5 ton geri dönüştürülebilir atık MBB Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine teslim edildi.

"Ne Ararsan var"

Ölüdeniz, Göcek, Sarıgerme, İztuzu ve Akyaka’da yapılan atık toplama çalışmalarında uyarı levhalarına rağmen her yerde sigara izmariti kirliliği dikkat çekti. Plastik ve cam şişelerden naylon atıklara, halı parçalarından otomobil lastiklerine, metal içecek kutularından plastik borulara, ahşap ve plastik kasalara, masa ve sandalyelere kadar değişen tonlarca atık malzeme ve çöp toplandı.

MUÇEV yetkilileri turizm sezonu boyunca günlük bazda bu kadar geri dönüşebilen atık toplandığını belirterek; “İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla sıfır atık prensibiyle sorumluluk alanlarımızda çalışıyoruz. Sezon boyunca devam eden çevreye duyarlı çalışmalarımızı yılın 12 ayı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

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