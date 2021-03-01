Kumar merakı 52 bin TL’ye maloldu Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 52 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesi Kavakarası Mahallesinde V.A. ve İ.A. isimli şahısların evde kumar oynattığı bilgisi alındı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde yapılan aramada 11 kişinin bulunduğu ve kumar oynadıkları tespit edildi. Operasyonda oyun kağıtları, para, okey taşları ve yazboz kağıdına el konularak muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili V.A. ve İ.A isimli şahıslar hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. 11 şahsa kumar oynamaktan 14 bin 630 TL ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 37 bin 950 TL olmak üzere toplam 52 bin 580 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.