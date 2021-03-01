Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile 1 metre boyunda, 'camgöz' cinsi ölü köpek balığı vurdu.Türkbükü Mahallesi'nde, geçen 26 Şubat sabahı yürüyüş yapan öğretmen Yüksel Okyay `camgöz´ cinsi köpek balığı ölüsünün sahile vurduğunu fark etti. Ardından da 1 metre boyunda, 8 kilogram ağırlığındaki boz renkli köpek balığını sudan çıkarttı. Çevredeki vatandaşlar ilk defa gördükleri köpek balığı ölüsüyle hatıra fotoğrafı çektirirken; durumun bildirildiği belediye ekipleri de vücudunda herhangi bir yara izi bulunmadığını tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından `camgöz´ olarak da bilinen köpekbalığı ölüsü sahilden kaldırıldı.

`GÖRDÜĞÜMDE ÜRPERDİM´

Sahile vuran ölü köpek balığını bulan Yüksel Okyay ise ilk gördüğünde ürperdiğini belirtti. Okyay, "Köpek balığıyla birlikte aynı denizde yüzmek fikri içimi ürpertti. Öldüğünden emin olduktan sonra da sahilden karaya çıkarttım. Görünüş itibarıyla üzerinde yara izi yok. Neden öldüğü araştırılmalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-03-01 14:22:35



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