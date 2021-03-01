Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Aykut KURT / MUĞLA (DHA) MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan, M.Ö., 5'inci yüzyıla ait Atina Grek sikkelerinden biri ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi'nde, tarihi eser kaçakçılarının ellerindeki 42 gam ağırlığındaki Atina Grek sikkesine müşteri aradıklarını belirledi. Jandarma, M.Ö. 5. yüzyıla ait olan ve dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan sikke için, 25 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında alıcı görünümünde şüpheliler ile irtibata geçti.Belirlenen buluşma yerinde yapılan pazarlığın ardından harekete geçen jandarma, gerçek kimliklerini açıklayıp, şüpheliler E.Ç., M.K., S.K., T.Ş., R.K. ve M.E.Ç.'yi gözaltına aldı. Sikkeye ise el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Aykut KURT

2021-03-01 14:47:58



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