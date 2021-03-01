Bodrum'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğum bakımda

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüse yakalanan geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yoğun bakıma alındı. Kocadon'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bodrum Belediyesi geçmiş dönem başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Şahbaz Kocadon, geçen hafta koronavir üse yakalanmıştı. Kocadon çiftinin iki kızına yapılan testin sonucu da pozitif çıkmıştı. Kocadon çiftinden Hülya Kocadon hastalığı atlatırken, oksijen değerleri düşen Mehmet Kocadon, Acıbadem Hastanesi’nde tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Kocadon’un oksijen değerlerinin bugün daha iyi olduğu öğrenildi. Kocadon çiftinin küçük kızları İpek'in testinin negatife döndüğü, büyük kızları Zeynep'e ise Perşembe günü yeniden test yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.