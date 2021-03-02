Depoyu yakıp kaçtılar

Bodrum’da bir depo kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın depoyu küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre Karaova Mahallesi’nde yangın ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gitti. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen 2 katlı binanın 2’nci katındaki alevlere ekipler müdahale etti. Yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

Jandarma ve itfaiye unsurları, yangının çıkış sebebini belirleyebilmek için çalışma başlattı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.