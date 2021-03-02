Baharın müjdecisi Leylekler geldi Bahar aylarının müjdecisi Leylekler ‘Leylek Köy’ olarak adlandırılan Ula’nın Gökova Körfezi kenarında bulunan Akçapınar mahallesine gelmeye başladı.

Türkiye’nin doğusu kar ve soğuk ile mücadele ederken, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi kenarında yer alan ve ‘Leylek köy’ olarak bilinen Akçapınar Mahallesine baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler gelmeye başladı.

Yüzyıllardır Akçapınar mahallesini mesken tutan ve direkler üzerinde yuvaları bulunan leylekler, geçtiğimiz yıllarda Nisan ayı başında gelirken, son beş yıldır Mart ayında gelmeye başladı. Küresel ısınmadan kaynaklı her yıl biraz daha erken gelen leylekler bu yıl Mart ayı başında geldi.

HaziranTemmuz aylarında yavrulayan leylekler için doğa fotoğrafçıları başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler tarafından Akçapınar mahallesine leylekleri görmek için turlar düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda elektrik tellerine temas ederek çok sayıda leylek yavrusu telef olmuştu. Tellerin yer altına alınması ile leylek sayısında artış yaşanırken, tellerin yer altına alınması boşta kalan direkler leylekler için yuva oldu.

Akçapınar Mahallesinin 22 yıllık muhtarı Şükrü Arslan, geçen yıllarda Nisan ayında gelen leyleklerin Mart ayı başında geldiğini söylerken küresel ısınmaya dikkat çekti. Muhtar Arslan, “Leylekler yüzyıllardır Akçapınar köyüne geliyor. Leylekler baharın bir müjdecisi. Ben 59 yaşındayım. Çocukluğumdan bu yana Nisan ayı gelince leylekler gelir diye beklerdik. Ben 22 yıllık muhtarım. Doğu’da Karadeniz’de soğuk kar var. Akçapınar’a leylekler geldi ise baharın geldiğini biliriz” dedi.

Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında yerli ve yabancı turistin turlar ile leylekleri görmek için Akçapınar’a geldiğini belirten Mahalle muhtarı Arslan, “Yuvalarda leylekleri gören yerli ve yabancı turistler mutlu oluyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Burası için leylek köyü diyorlar” dedi.

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