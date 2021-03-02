Kaynak yaparken ormanı yaktılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynak yaparken ormanı yaktılar

İHA

Bodrum'da sebze meyve halinde kaynak yapılırken çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hayvan Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nin hemen yanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kaynak yaparken ormanı yaktılar

Bodrum'da sebze meyve halinde kaynak yapılırken çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hayvan Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nin hemen yanında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde bulunan sebze, meyve halindeki çöp konteynırına kaynak yapılırken çıkan kıvılcım ormanı yaktı. Ormanlık alana atılan plastik ve tahta kasaların tutuşmasıyla birlikte yangın, bir anda büyüdü. Ormanlık alandaki çam ağaçlarını saran alevler Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde çalışanlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Yangının köpek ve kedilerin bulunduğu geçici bakım evine sıçramaması için uzun süre çaba sarf eden çalışanlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede korku ve paniğe neden olan yangında ormanlık alandaki çam ağaçları zarar gördü. Yangın, yüzlerce hayvanın bulunduğu bakımevine sıçramadan söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menteşe'de polis ve bekçiler yeni açılan işletmeleri denetledi
YEREL HABERLER Menteşe'de polis ve bekçiler yeni açılan işletmeleri ...
Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı - ek fotoğraf
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı ...
Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı ...
Cumhurbaşkanı açıkladı, esnaf harekete geçti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı açıkladı, esnaf harekete geçti
Mesai saatleri değişti
YEREL HABERLER Mesai saatleri değişti
Gümüş “Bize turuncu yakışmaz, hedefimiz önce sarı sonra mavi” Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 haftalık verilerini dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.
YEREL HABERLER Gümüş “Bize turuncu yakışmaz, hedefimiz önce sarı ...
Baharın müjdecisi Leylekler geldi Bahar aylarının müjdecisi Leylekler ‘Leylek Köy’ olarak adlandırılan Ula’nın Gökova Körfezi kenarında bulunan Akçapınar mahallesine gelmeye başladı.
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi Leylekler geldi Bahar aylarının ...
Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 adet var: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Operasyonda ele geçirilen sikkeden dünyada sadece 42 ...
Bodrum'da depoda kundaklama iddiası
YEREL HABERLER Bodrum'da depoda kundaklama iddiası
Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı
YEREL HABERLER Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil ...
Depoyu yakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Depoyu yakıp kaçtılar
Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı
YEREL HABERLER Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı
Ödülleri Başkan Gürün verdi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey’in doğum günü anısına düzenlediği ‘Umudum Var Çünkü’ konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
YEREL HABERLER Ödülleri Başkan Gürün verdi Muğla Büyükşehir ...
1500 yıllık tarihi yapı turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER 1500 yıllık tarihi yapı turizme kazandırılıyor
Marmaris’te arama kurtarma ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Marmaris’te arama kurtarma ekibi kuruldu
Bodrum'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğum bakımda
YEREL HABERLER Bodrum'un eski Belediye Başkanı Kocadon yoğum bakımda
Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı
YEREL HABERLER Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı
Bodrum'da sahile ölü köpek balığı vurdu
YEREL HABERLER Bodrum'da sahile ölü köpek balığı vurdu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
YEREL HABERLER Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Bodrum'da çevre katliamı durdurulamıyor Tarım alanları ve yeşil alanlar hafriyat alanına dönüştü
YEREL HABERLER Bodrum'da çevre katliamı durdurulamıyor Tarım ...
Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından dünyada 42 adet bulunan milattan önce 5’inci yüzyıla ait Atina Grek sikkesi ele geçirilirken, piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon ...
Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı Bodrum’da deniz çekilmesi vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı Bodrum’da ...
112 litre kaçak alkol ele geçirildi Denizli’den Muğla’ya el yapımı kaçak alkol sevkiyatı yapan şahıs gözaltına alınırken, toplam 112 litre kaçak alkol ele geçirildi.
YEREL HABERLER 112 litre kaçak alkol ele geçirildi Denizli’den ...