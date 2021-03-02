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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarisli esnaftan normalleşme hazırlığı

İHA

Marmarisli esnaftan normalleşme hazırlığı

Muğla’nın Marmaris İlçesinde kontrollü normalleşme ile birlikte yüzde 50 kapasiteyle açılan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler ilk müşterilerini almaya başladı. Esnaflar hummalı temizlik ve tamirat bakımları için sabahın erken saatlerinde mekanlarını açtılar.
Restoran işlemecisi Nihat Gökalp "Normalleşme sürecine girmemiz en azından bu virüsün etkisini kaldırmaya başladığının göstergesi. Hazırlıklarımıza başladık, dikkatli davranmamız gerek. Sabah 7'de hiçbirimiz koşarak gelmedik şimdi hazırlanıyoruz bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düzenlediği Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde 'çok riskli iller' dışındaki restoran ve kafeler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceğini belirtmişti. Korona virüs (Covid19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla ilinin Marmaris ilçesinde, işletmeciler temizlik ve yerleşim düzeni gibi bakımlarına başladı, bazı mekanlar ilk müşterilerini aldı.
İşletmeci vatandaş "Hayırlısı ile başladık, tüm kış oturduk. Allah devletimize milletimize zeval vermesin tabii ki sağlık daha önemli" dedi.
Kahvaltı yapan bir vatandaş, "Çok özlemiştik hava da güzel olunca hemen oturup keyfini çıkarmak istedik. Esnaflar zor durumda kalmıştı umarım bir nebze rahatlama olur" şeklinde konuştu.
Marmarisli esnaflar, "Normalleşme süreci için hazır olduklarını, tedbirlerin hepsini yerine getireceklerini ve eski normal günlere dönecekleri zamanı sabırsızlıkla beklediklerini" söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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