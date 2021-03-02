Kırsal mahalle tespit çalışması meclis komisyonlarına havale edildi

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenerek yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan değişikliğine yönelik yapılan teknik çalışma, Menteşe Belediyesi Mart Ayı Meclis toplantısında görüşülerek üç komisyona havale edildi.

Menteşe Belediye Meclisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna eklenen ek3. Maddenin (Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan teknik çalışmasının) görüşüldüğü tek gündem maddesi ile toplandı.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan çalışması ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı meclis toplantısında, Menteşe Belediyesi tarafından, yasada belirtilen kriterlere dayalı ilçeye bağlı mahallerde yapılan kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan çalışması belediye meclisine sunuldu. Yapılan çalışma oy birliği ile İmar, Plan Bütçe ve Tarım Hayvancılık komisyonlarına havale edildi.

Komisyonlara sevk edilen çalışma, komisyonların incelemesi sonrasında belediye meclisinde onaylanarak Muğla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacak. Büyükşehir Belediye Meclisinden alınacak karar ile tespiti yapılan mahalleler, herhangi bir müracaata gerek duyulmaksızın, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek.

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