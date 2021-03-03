Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu eğitim öğretime kapılarını açtı

Muğla’nın Milas ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiinde yapılan Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu için açılış töreni düzenlendi.

İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiine 2019 yılı içerisinde yapımına başlanılan okul binası düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Okulun açılış kurdelesi Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve törene katılan protokol tarafından kesildi. Program daha sonra okulun konferans salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardın 4 C sınıfından Leyla Ayten “Okulum” ve İlbey Kıran ise “Şehidim” adlı şiirlerini okudu. Gazipaşa Firuzpaşa Mahalleleri Muhtarı Recep Panay ise Nahit Ulvi Akgün’e ait “Deli Hüseyinlerin Türküsü” adlı şiiri seslendirerek törene renk kattı.



480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli olarak inşa edilen okulun 2019 yılı içerisinde temellerinin atıldığını belirten Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Okulumuz 12 milyona mal oldu. İlçemize yapılan en güzel projelerden biri inşallah Milas’a hayırlı uğurlu olur. Cumhuriyet İlkokulu Ortaokulu’ndaki yığılmayı önlemek adına binamız yapıldı. Ancak geçici olarak Fatih İlkokulumuz da bu binada eğitim öğretim görecek. Bu yıl üç okulumuzu Milas’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Bal’ın ardından törene katılan şehidin abisi Mehmet Gökbel kısa bir konuşma yaparak “Kardeşim ufku açık biriydi. İnşallah bu okulda da ufku açık insanlar yetişecek. Okulumuz herkese hayırlı olsun” dedi.



Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, “Ülkemiz ve bütün dünya pandemi sürecinden geçiyor. Bu süreçte hepimiz pek çok sıkıntılar yaşadık. Bu süreçte özlediğimiz, özlemini hissettiğimiz pek çok olguda var. Bunlardan biri de okullarda duymaya alışık olduğumuz çocuklarımızın cıvıltısıydı. Binaya ilk girdiğimizde bunu hissettik. Şehidimizin adını taşıyan okulumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu güzel tesis Milas’a bölgemize ve ülkemize hayırlı olur” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından okulun ilk ders zili Şehit Ferhan Gökbel’in annesi Pakize Gökbel tarafından çalındı.



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