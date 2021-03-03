Datça'da Hükümet Konağı'na 26 dönüm ayrıldı



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde riskli bulunması nedeniyle yıkılan hükümet konağı için 26 dönümlük alan ayrıldı. AK Parti Datça Belediye Meclis üyesi Haluk Laçin, Kültür ve Turizim Bakanlığı'na ait alanın İçişleri Bakanlığı'na yeni hükümet konağı yapılması için tahsis edildiğini söyledi.

Datça Hükümet Konağı, olası depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Muğla Valiliği'nin kararıyla 2017 yılında da yıkıldı. İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı'nda yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait atıl tesislerin bulunduğu 26 dönümlük alan ise, yeni hükümet konağı için İçişleri Bakanlığı'na tahsis edildi.

`HÜKÜMET KONAĞI İÇİN YER ARAYIŞIMIZ BİTTİ´

AK Parti Büyükşehir ve Datça Belediye Meclis üyesi Haluk Laçin, Datça Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında gündem dışı yaptığı konuşmada, "Hükümet konağı yapımı için süren yer arayışlarımız, nihayet sona erdi. İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde 169 ada ve 85 parselde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar plan değişikliği yapılarak, kamu hizmet alanına dönüştürülen 26 bin 38 metre karelik eski turizm alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hükümet konağı yapılmak üzere, İçişleri Bakanlığı'na tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Bu süreçte, konunun takibini sağlayarak çözüme kavuşturan AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ile Kaymakamımız Mesut Çoban'a teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından söz konusu alanda en kısa sürede temizlik çalışması yapılacağını ifade eden Laçin, "Çok yakın bir zamanda proje onaylanarak yapımına başlanacak. Datça'mızın dağınık yerlerde bulunan resmi kurumlarının tek bir noktada toplanması ile vatandaşlarımızın daha kolay hizmet almaları sağlanacak. Ayrıca şehir merkezinde trafik yoğunluğu belli oranda azalacak ve sıkışıklık giderilecektir" diye konuştu.

Daha sonra söz alan CHP Belediye Meclis üyesi Can Canbey de İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilen alanda, kamu kurumu olan Datça Belediyesi'ne de yer tahsis edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-03-03 13:22:36



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