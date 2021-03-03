Bodrum Turgutreis’te 60 kilometre Kanalizasyon hattı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum tarihinin en büyük alt yapı yatırımı olan 160 kilometre kanalizasyon hattının 60 kilometresi tamamlandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Turgutreis’te 60 kilometre Kanalizasyon hattı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum tarihinin en büyük alt yapı yatırımı olan 160 kilometre kanalizasyon hattının 60 kilometresi tamamlandı.

İHA

Bodrum Turgutreis’te 60 kilometre Kanalizasyon hattı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum tarihinin en büyük alt yapı yatırımı olan 160 kilometre kanalizasyon hattının 60 kilometresi tamamlandı.

Dünya’nın sayılı turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum tarihinin en büyük alt yapı yatırım hamlesini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yatırımlardan biri olan kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Hızla ilerleyen çalışmalar kapsamında 160 kilometre kanalizasyon hattının 60 kilometresi tamamlandı. Kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra 1485 adet baca imalatı ve 30 bin metre kare yol çalışması gerçekleştirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 400 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanıyor. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması devam ediyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.
Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor
Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin inşaatına geçtiğimiz günlerde başlandı. Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 aşamalı olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Proje kapsamında Atık su Arıtma Tesisine ait Deniz Deşarj hattı da inşa edilecek. 113 Milyon 600 bin TL’ye mal olacak tesiste 3 bin 337 metre uzunluğunda deşarj hattı da olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça'da Hükümet Konağı'na 26 dönüm ayrıldı
YEREL HABERLER Datça'da Hükümet Konağı'na 26 dönüm ayrıldı
Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu eğitim öğretime kapılarını açtı
YEREL HABERLER Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu eğitim öğretime ...
Bodrumspor ikincilik yarışında
YEREL HABERLER Bodrumspor ikincilik yarışında
Vali Tavlı, kaçak yapıları denizden inceledi
YEREL HABERLER Vali Tavlı, kaçak yapıları denizden inceledi
Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı
Ortaca’da koronavirüs denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Ortaca’da koronavirüs denetimleri arttırıldı
Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ağırladı
YEREL HABERLER Bodrum'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini ...
Saynur Gelendost, Bodrum'da mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Saynur Gelendost, Bodrum'da mezarı başında anıldı
Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi ...
Oltaya takılan 'martı' için seferber oldular
YEREL HABERLER Oltaya takılan 'martı' için seferber oldular
Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı
YEREL HABERLER Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık ...
Başkan Oktay, yüzücüleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Oktay, yüzücüleri ağırladı
Kırsal mahalle tespit çalışması meclis komisyonlarına havale edildi
YEREL HABERLER Kırsal mahalle tespit çalışması meclis komisyonlarına ...
Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Rus ressam Tuganova, Datça'da son yolculuğuna ...
'Anadolu Gönül Yolu' projesinin Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı Muğla'da
YEREL HABERLER 'Anadolu Gönül Yolu' projesinin Ay-Yıldızlı Türk ...
Simülasyonlu deprem TIR'ı Marmaris'te
YEREL HABERLER Simülasyonlu deprem TIR'ı Marmaris'te
Fethiye’de orman yangını
YEREL HABERLER Fethiye’de orman yangını
Milaslı şehidin ismi okulda yaşatılacak Muğla’nın Milas ilçesinde yaptırılan Şehit Erkan Karataş İlkokulu düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Okulun ilk ders zili törene katılan protokol tarafından çalındı.
YEREL HABERLER Milaslı şehidin ismi okulda yaşatılacak Muğla’nın ...
Marmarisli esnaftan normalleşme hazırlığı
YEREL HABERLER Marmarisli esnaftan normalleşme hazırlığı
Torba’daki arızaya MUSKİ ekiplerinden anında müdahale
YEREL HABERLER Torba’daki arızaya MUSKİ ekiplerinden anında müdahale
Muğla’nın tohumları Türkiye’nin topraklarıyla buluşuyor Türkiye’nin en büyük yerel tohum merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi tohum merkezinden Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderilirken, 25 günde 4 milyon tohum alıcılara ulaştırıldı.
YEREL HABERLER Muğla’nın tohumları Türkiye’nin topraklarıyla ...
Cansu Kaya davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkıyor Yargıtay, Cansu Kaya davasında yerel mahkemenin kararını bozdu
YEREL HABERLER Cansu Kaya davasında sanıklar yeniden hakim karşısına ...
Kaynak yaparken ormanı yaktılar
YEREL HABERLER Kaynak yaparken ormanı yaktılar
Menteşe'de polis ve bekçiler yeni açılan işletmeleri denetledi
YEREL HABERLER Menteşe'de polis ve bekçiler yeni açılan işletmeleri ...