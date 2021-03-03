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Bodrum'da cadde ve sokaklarda kontrollü normalleşme hareketliliği

DHA

Bodrum'da cadde ve sokaklarda kontrollü normalleşme hareketliliği


Eda Ebru NANECİ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde restoran ve kafeler açıldı. Vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile akın ederken, yeşil alanlara teması azaltmak için  'girilmez' yazılı şeritler çekildi.  
Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kafe ve restoranların açıldığı ilçede, yeşil alanlara 'girilmez' yazılı şeritler çekildi. İlçede yaşayanlar, vatandaşların kendi önlemlerini kendilerinin alması gerektiğini belirterek, önlemlere uymayan ya da kalabalık olan kafeler ile restoranlardan uzak duracaklarını ifade ettiler.
Genelde evde kalmayı tercih ettiğini söyleyen Dilek Göl (38), "Açıklanan süreç bizim açımızdan çok bir şey değiştirmedi. Yine önlemlerimizi alarak dışarı çıkıyoruz. Sosyalleşmiyoruz, bütün vaktimizi evde geçiriyoruz. Pandemi kurallarına uyum sağlamayan bir kafeye ya da restorana oturmaya tercih etmem. Bu yerler açıldı ancak kalabalık olmaması şart" dedi.
'KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR'
Koronavirüs konusunda bazı insanların dikkat etmediğini ifade eden vatandaşlardan Nazan Eren (56), "İşletmelerin çoğunluğu kapalı olduğundan ticari anlamda bir sıkıntı yaşadı. Şu an yaşamımı devam ettirebiliyorum ama işletmeler çalışmak zorunda. Kalabalık ortamlara girmiyorum. Bir yere giderken toplu taşıma yerine otomobilimizi tercih ediyoruz. Yürüyüş yapmaya çıktık ama maskemizi ve mesafemizi korumayı sürdürüyoruz. Ancak yaşamak için, bazı ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıda olmak zorunda kalanlar için daha da zor bir süreç. İnsanlar dikkat etmiyor. Bizlerin kendimizi korumamız gerekiyor. Sokağa baktığınızda çok yan yana gelen insan var. Hala maske takmayan hatta sokakta sigara içen insanları görmek mümkün. İnsan olarak sağduyulu, akılcı düşünürsek, her şey çok daha kolay çözülebilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
'KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURMAYI SÜRDÜRECEĞİM'
Lise öğrencisi Deniz Albayrak (17), kısıtlamaların bir kısmının kaldırıldığını ancak kendi önlemlerini sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini dile getirip, "Çok yorucu, stresli ve zor bir dönemden geçiyorum. Sınava hazırlanıyorum. Online ders aldık. Birebir ders olmadığı için bu durum da benim için ayrı bir stres kaynağı oldu. Evde ailemle oturmak zordu. Bu süreçte devletimiz ne belirlediyse onu yaptık. Evden çıkmadık. Sağlığımız için her şeye dikkat ettik ve elimizden geleni yaptık. Uzun bir süre sonra kısıtlamalar esnetildi ama çok dikkatli davranılmadığını düşünüyorum. Bugünden itibaren her taraf doldu. Bu konuda tedirginim. Ben yine de evde kalmak istiyorum. En başta evde olan ailem için kendimi korumak durumundayım. Kalabalık ortamlardan uzak durmayı sürdüreceğim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ
2021-03-03 15:27:31

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