Kalorifer kazanından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Muğla'nın Ula İlçesi gölet yolu üzerinde bulunan iki katlı dairenin kazan dairesinde çıkan yangın, eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Muğla'nın Ula İlçesi gölet yolu üzerinde bulunan iki katlı evin kazan dairesinde çıktı. Kalorifer kazanından kaynaklandığı öğrenilen yangının çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

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