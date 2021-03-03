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Pandemi döneminde vatandaşa 12 milyon TL’lik destek Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını pandemi sürecinde vatandaşlara toplam 12 Milyon 167 Bin 831 TL değerinde yardımda bulundu.

İHA

Pandemi döneminde vatandaşa 12 milyon TL’lik destek Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını pandemi sürecinde vatandaşlara toplam 12 Milyon 167 Bin 831 TL değerinde yardımda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte başlattığı önlemler ve destek paketleri ile birlikte 13 ilçede vatandaşların yanında oldu. Birçok farklı alanda vatandaşlara destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, gelen talep ve önerileri de kısa sürede yerine getirdi.
12 Milyon 167 Bin TL halk kart, nakdi ve kırtasiye yardımı yapıldı
Salgının ilk görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bu yana korona virüse karşı mücadelesini her alanda sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlıktan, eğitime, konaklamadan maske dağıtımına kadar birçok noktada vatandaşlara destek ve yardımlarını sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, 11 aylık süre zarfında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların mağdur olmaması için Halk kart, nakdi ve kırtasiye destekleri olmak üzere toplam 12 Milyon 167 Bin 831 TL değerinde yardım da bulundu.
Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve taşıma
Pandemi sürecinde fedakârca çalışan sağlık görevlilerine yönelik projeleri de hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda sağlık çalışanları için ücretsiz konaklama ve ücretsiz taşıma hizmeti sağladı.
Ayrıca, virüse karşı maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, virüsün başlamasıyla birlikte maske üretimine de başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık hizmeti veren kuruluşlara, muhtarlara, kuaför, berber, pazar yerleri, taksiler ve toplu taşıma araçlarına kadar halkın yoğun olduğu birçok farklı noktaya ücretsiz maske ulaştırdı. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, meslek örgütleri, otobüs durakları, Pazar yerleri gibi vatandaşların uğrak noktalarında sürekli dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Eğitimde öğrencilere büyük destek
Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle evinde bilgisayar, tablet ve interneti olmayan öğrenciler için ilk olarak bilgisayar derslikleri oluşturuldu. Öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri sağlanırken birçok öğrenciye de tablet ve internet dağıtımı gerçekleşti. Ayrıca, eğitim desteği sağlamak amacıyla online LGSTYTAYT seviye belirleme sınavı düzenlenirken YGS’ye kayıt olacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretleri de belediye tarafından karşılanıyor.
Kesilen sayaçlar açıldı, icralar durdu, kiralar ertelendi
Pandemi sürecinde vatandaşın ve esnafın maddi sıkıntı yaşamaması için bir dizi önemler alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, su borcunu ödeyemeyen ve borcundan dolayı suyu kesilen vatandaşların ödemelerini ertelerken kesilen sayaçlarda tekrar açıldı. Gelir kaybı yaşanan bu süre zarfında ise icra işlemleri durdurulurken büyükşehir belediyesine ait işletmelerin kira ücretleri ertelendi.
5 Bin 373 yaşlı, engelli ve yatalak güvenle hastaneye götürüldü
Salgın öncesi evde bakım hizmetleri ve nakil ekibiyle vatandaşın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi zamanında da vatandaşın yanında oldu.
Özellikle yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastaların evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan eve nakillerini gerçekleştirerek vatandaşın güvenilir ortamda hastane işlemlerini gerçekleşmesini sağladı. Bu kapsamda 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hasta nakil hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, tüm hijyen kurallarına dikkat ederek 5 Bin 373 hasta nakli gerçekleştirdi. Ayrıca her hasta naklinin ardından hasta nakil ambulanslarını dezenfekte eden Büyükşehir ekipleri Bin 771 kişiye de hizmet verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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