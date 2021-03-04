Green destınatıons bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Green Destinations kapsamında Uluslararası Quality CoastSürdürülebilir Kıyı Turizmi Ödül Programına Bitez olarak başvuran Bodrum Belediyesi, bölge esnaflarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi’nde, Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Ödülü ve sertifika veren kurum olan Green Destinations’ın standartları ve kriterleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez Bodrum Belediyesi tarafından kurulan “Sürdürülebilirlik Birimi” tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmak için Bitez Ambrosia Otel'de düzenlenen toplantıya Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, Bodrum Belediye meclis üyeleri, Green Destinations İyi Niyet Elçisi Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Green Destinations İyi Niyet Elçisi Belediye Meclis Üyesi Emre Köroğlu ve Green Destinations programı sınırları içerisinde kalan esnaf katıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Engin Doğan'ın Green Destinations kriterleri ve yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan sunumu anlatmasıyla başlayan toplantı, meclis üyeleri Mustafa Çortoğlu ve Emre Köroğlu ile Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz'ın Green Destinations hakkında görüş ve önerilerini belirten konuşmalarıyla devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı soru cevap kısmıyla sona erdi.



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