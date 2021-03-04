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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da tedbirlere uymayan işletmeler kapatılacak

İHA

Bodrum’da tedbirlere uymayan işletmeler kapatılacak

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yeni normalleşme sürecinde kolluk kuvvetleri ve zabıtalarla birlikte STK’lar ile odaların da devreye girdiği yeni bir dinamik denetleme düzenine geçildiğini söyledi. Bodrum’da yeni süreçle birlikte açılan bazı mekanların kapasite ve hijyen kurallarına uymadıklarını ve bu mekanları uyardıklarını söyleyen Yılmaz, tedbirlere uymayanlara önce para cezası, uymamaya devam etmeleri durumunda kapatma cezasına başvuracaklarını aktardı.
Bodrum Kaymakamlığı’nda Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve Bodrum Muhtarlar Odası Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile bir toplantı yapan Bekir Yılmaz, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
“Dinamik denetleme düzenine geçildi”
Risk grubuna göre illerin sınıflandırıldığını hatırlatan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Biz Muğla olarak üçüncü sınıfta yer aldık. Bu risk sınıflandırmasının tedbirlerle ilgili getirdiği düzenlemeler var. Biz de kendi sınıfımızda bu tedbirleri en iyi şekilde uygulayıp daha iyi duruma gelmek için mücadele edeceğiz. Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle yeni bir dinamik denetleme düzenine geçildi. Normalleşme ile birlikte vakaların artmasından endişe ediyoruz. Bunu denetim mekanizmasını daha iyi işleterek telafi edeceğiz. Bakanlığımızın getirdiği denetim mekanizmasında başta mahalli idarelerimiz olmak üzere onlar zaten işin içindeydi, bizim emniyet, jandarma, sahil güvenlik, kolluk birimlerinin dışında STK’ları, özellikle odaları devreye sokmak. Kamu kurumlarında da kolluk birimleri dışındaki Tarım, Milli Eğitim, Mal Müdürlüğü gibi diğer kamu kurumlarını aktif sahada kullanmak. Biz de şimdi bu konuyu değerlendirmek için bir aradayız. Detaylarını konuşacağız. Bir takım işyerleri açıldı, onların nasıl çalışacaklarını değerlendireceğiz. Bu süreçte Bodrum’daki vaka sayılarını artmaması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Vatandaşlarımız bunaldı, yasaklar uzadıkça sıkıntılar artıyor. Birden bire bu önlemlerin azaltılması durumunda çok rahat hareket etme yoluna gidiliyor. Bu da riski daha da arttırıyor. Vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.”
“Üçüncü dalgada virüs çok hızlı yayılıyor”
Sahillere şerit çekilmesi ile ilgili de konuşan Yılmaz, “Sahillerde bir şerit hikayesi ortaya çıktı. Ben şerit çekilmesi talimatı vermedim. Arkadaşlar iyi niyetle, tedbirleri daha iyi uygulayalım diye belediye zabıtası ve kolluk birimleri bir şerit çekmiş ama onun uygun olmadığını, kaldırılması gerektiğini anında söyledik. İnsanlar sahillere hücum eder, üst üste oturursa bu tehlike arz edecek. Virüsle, hastalıkla mücadele henüz bitmedi. Tam tersine, bu üçüncü dalgada virüs çok hızlı yayılıyor. Normalleştikçe kendimizle ilgili alacağımız önlemleri arttırmak zorundayız. Her şey bitti derseniz bizi ne koruyacak. Bizi koruyacak şey aşı. Belli bir seviyede aşı devreye girene kadar kendinizi, kendiniz koruyacaksınız” şeklinde konuştu.
Salgın dolayısıyla bu yıl Bodrum ve Muğla’nın nüfusunun arttığına dikkati çeken Yılmaz, risk sınıflandırmasında fiili nüfus değerlendirilseydi Muğla’nın risk haritasında mavi renkte bile olabileceğini söyledi.
"Tedbirlere uymayanlar kapatılacak"
Yılmaz, “Tedbirlerin gevşememesi bizim için avantaj. Asıl bizim için Nisan ayının sonuna doğru, turizm sezonuna çok iyi durumda girebilmemiz önemli. Burada 2530 bin civarında aşı yapıldı. Bu sayı gittikçe artıyor. Mayıs ayına tedbirler ve vatandaşın duyarlılığı ile girersek bizim için büyük bir büyük başarı. Süre uzayınca esnafımızın sıkıntıları artıyor. Haklılar. İnsanlar para kazanamıyor. Bir an önce açılmasını istiyor ama açıldıktan sonra kurallara riayet edilmesinde duyarlı ve dikkatli olmak gerekiyor. Dünkü gördüğümüz tablolar öyle değil. Hemen uyardık, müdahale ettik. Kurallara uyana teşekkür edeceğiz, uymayanları uyaracağız. Tekrar uymazsa para cezası uygulayacağız. Yine uymazsalar kapatacağız” şeklinde konuştu.
Geçen yıl mekanlara uygulanan kapatma işlemleri ile ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Yılmaz, “Geçen yıl yaptığımız uygulamalarda açılmaması gereken yerler açılmıştı. Hatırlarsanız, diskotekler, barlar. Şimdi biz hijyen açısından, mesafelerin korunmaması açısından buraları kapatabiliriz. Zaten daha önce o kapatılan yerler açılmadı biliyorsunuz. Diskotekler, barlar açılmadı. Ama bu açılan lokanta, kafe gibi yerlerde hijyene uyulmadığı zaman, amacımız kapatmak değil tabi ki, önce uyaracağız. Sonra tekrar ısrarla devam ederse para cezası yazacağız. Yine devam ederse süre uzatarak önce bir gün, sonra 3 gün, 5 gün, 7 gün, 15 gün kapatacağız. Bu şekilde arzu etmiyoruz. İnsanlar para kazansın, niye kapatılsın ama gerekirse kurallara uymayıp insanların sağlığını tehdit eden uygulamalara cezai işlem yaparız” ifadelerini kullandı.

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