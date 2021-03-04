Katil zanlısı yakalandı

Arkadaştılar, kardeş olduklarını öğrendiler! Yeşilçam filmi gibi olay

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kasten Öldürme suçundan yakalama kararı bulunan katil zanlısı Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma, Seydikemer ve Eşen Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kasten Öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu İ.İ.’nin Mersin’den Seydikemer ilçesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda katil zanlısı İ.İ.’ Kumluova Mahallesi’nde yakalanarak, işlemleri için adli kurumlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.