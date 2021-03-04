Bisiklet rotası bakımdan geçiyor

Marmaris Belediyesi, Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi kapsamında 300 farklı noktada konumlandırılan yönlendirme tabelaları için yenileme çalışması başlattı.

Marmaris Belediyesi’nin 2007 yılında hayata geçirdiği; Adana, Mersin, Balıkesir gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra ilçe belediyelere de örnek proje olarak sunulan ‘Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi’nin yıpranan ve zarar gören yönlendirme tabelaları değiştiriliyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında söz konusu tabelalar yenileriyle değiştirilirken, bazı noktalarda eksilen direkler de yeniden konumlandırılıyor.

700 kilometrelik rotanın 300 farklı noktasında yer alan 808 adet tabeladan bazıları hava şartları nedeniyle yıpranırken, bazıları ise duyarsız kişilerce tahrip edildi. Yönlendirme tabelalarından bazıları şehir magandalarının hedefi oldu. Belediye tüm bu tabelaların değişimine başladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle zarar verilen tabelalar için sadece projenin değil kamu malının da zarara uğratıldığını belirterek “Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi, kırsal turizm için çok önemsediğimiz bir proje. Bazı noktalarda üzülerek gördük ki yönlendirme tabelaları hedef tahtasına dönüştürülmüş. Lütfen bu kamu mallarına sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.