Muğlaspor - Modafen: 1-1

Aykut KURT / MUĞLA, (DHA) - STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Haymana (xx), Mehmet Dura (xx), Yahya Kemal Yurtbilir (xx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xx) İbrahim Can (xxx), Bülent (x) (Dk. 46 Barış Sungur xx), Muhammet Mustafa (xx) (Dk. 74 Emirhan x), Taner (x) (Dk. 74 Muhammed Emel x), Emre Okur (xx), Emre Yıldırım (xxx) (Dk. 90+3 Atakan), Fatih (x), Burçin (xx), Volkan (x), Osman (xx)

MODAFEN: Rasim (xxx) Yiğit (xx), Koray (x) (Dk. 51 Gökhan xx), Hasan (xx), Hakan (x), Umut (xx), Muhammed (xx), Enes Ata (xx), Emin (xxx) (Dk. 63 Onur x), Yunus (x), Yıldıray (xx) (Dk. 79 Enes Yıldırım xx)

GOLLER: Dk. 11 Emin (Modafen), Dk. 57 İbrahim Can (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Burçin, Taner, İbrahim Can, Emirhan (Muğlaspor), Yunus (Modafen)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta aylardır son sıradan kurtulamayıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Muğlaspor, evinde en yakın rakiplerinden Modafen'le de yenişemedi: 1-1. Muğla Atatürk Stadı'nda konuk ekibin 11'inci dakikada Emen'le bulduğu gole yeşil-beyazlılar 57'inci dakikada İbrahim Can'la karşılık verdi. Bu skorla 12 puana ulaşan Muğlaspor, son 9 haftaya maç eksiğiyle düşme hattının tek basamak üzerinde olan raibi Modefen'in 12 puan gerisinde girip umutlarını iyice azalttı.

11'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Modafen atağında Yunus'un ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Emin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

14'üncü dakikada Muğlasporlu İbrahim'in ceza sahasında kaleci Rasim'in üzerinden aşırttığı topu Hakan kafayla çizgiden çıkardı.

36'ncı dakikada Modafen gole yaklaştı. Hakan'ın ara pasıyla çalımlarla ceza sahasına giren Yunus'un vuruşu kaleci Barış Başkan'da kaldı.

54'üncü dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Volkan'ı ceza alanı içinde vuruşunu kaleci Rasim nefis çıkardı. Emre Okur'un tamamladığı topu kaleci Rasim ayaklarıyla çizgiden çıkardı.

57'nci dakikada Muğlaspor aradığı golü İbrahim Can ile buldu. Barış Sungur'un derinlemesine pasıyla ceza alam içinde kaleci Rasim ile karşı karşıya kalan İbrahim Can, düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1.

Maçın son bölümlerde skor değişmedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)

2021-03-04 16:15:44



