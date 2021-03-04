Marmaris’te 348 kişilik ekip ‘’Dinamik Denetim’’ gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde uygulanmaya başlanan “Dinamik Denetim Modeli” uygulamasına Marmaris'te 348 kişilik ekip katıldı. Marmaris’teki tüm kamu ve kurum müdürlerinin de katıldığı 54 ekip , İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Belediye ekipleri ile yapılan denetim sabah 09.00 dan 19.00 a kadar sürecek.

Tüm ülke genelinde başlatılan ‘Dinamik Denetim Süreci ‘kapsamında Muğla’nın merkez Marmaris İlçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm birim amirleri de üçer kişiden oluşan personelleriyle denetimlere katıldı. Ekipler, pandemi kurallarına daha sıkı uyulması konusunda esnaf ve vatandaşları uyardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca alınan karar ile yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreç ile başlatılan denetim seferberliği bugün tüm ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs risk değerlendirme haritasında Turuncu renkle gösterilen ve yüksek riski iller arasında yer alan Muğla’da vaka sayılarının azaltılarak düşük riskli il kategorisine geçilmesi hedefiyle denetimler gerçekleştirildi. Dinamik Denetim Süreci ismiyle başlatılan denetimlerde Marmaris Kaymakamlığına bağlı ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Belediye ve kamu kurumlarının amirleri ve personeli pandemi kurallarına daha sıkı uyulması konusunda esnaf ve vatandaşları uyardı.

Denetimlerde gıda satış noktaları, süper marketler, giyim mağazaları, kafe, restoranlarda çalışanlara kurallar ile bilgiler verildi gerekli uyarılarda bulunuldu.



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