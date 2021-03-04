Marmaris’te Emniyet ve Jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetlemesi

Muğla’nın Marmaris ilçe merkezi ve turistik mahallelerindeki araçlar polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca alınan karar ile yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreç ile başlatılan denetim seferberliği bugün tüm ülke genelinde olduğu gibi Marmaris'te de uygulanmaya başlandı.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliğine bağlı ekipler Korona virüs ile mücadele kapsamında Marmaris Otogarı'ndaki ilçeler arası dolmuşları ve yolcularını kontrol etti. Şehiriçi trafiğinde de kontrollerde bulunan ekipler yayaya özel araç girişi yasak olan bölgelerde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında sürücü ve yolcular Korona virüse karşı uyarıldı.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler turistik beldeler olan Orhaniye, Söğüt, Bozburun, Hisarönü, Turunç, Selimiye Mahalleleri girişinde araçları sorguladı, toplu taşıma araçlarında Hes kodu sorgusu yaptı. Jandarma ekipleri ayrıca sürücü ve yolculara Korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında uyarılarda bulundular.

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