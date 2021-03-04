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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te orman yangını

İHA

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp ormanlık bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Aktaş Mevkii'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın bölgesine sevk edildi. Karadan ulaşımın güç olduğu, sarp ve dağlık alanda çıkan yangına müdahalede bulunmak için denizden de ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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