Kontrolden çıkan kamyon uçuruma uçtu: 1 ölü

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Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçurumu yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Akkovanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Çakıcı’nın kontrolünde seyreden maden yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde Çakıcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan çalışma ile araç içerisinden çıkarılan Çakıcı’nın cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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