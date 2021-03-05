Polisi görünce kaçtı

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu aramak için eve gelen polisleri gören bir kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında B.K. ve E.A. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu bulundurdukları belirlendi.

Dosya savcısından alınan talimat sonrası ekipler tarafından şahısların Menteşe Karşıyaka mahallesindeki E.A. isimli şüphelinin ikametinin tespiti esnasında K.K. isimli şahıs polisleri fark edince kaçtı ve bulunamadı.

B.K. isimli şahsın kaçarken yere attığı 4 ayrı paket içinde toplam 110,14gram esrar maddesi ele geçirildi. E.A. isimli şahıs ile gözaltına alınarak ‘Uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma’ suçundan işlem yapıldı. Kaçan ve halen bulunamayan B.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

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