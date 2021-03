Başkan Gümüş, Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifinde incelemelerde bulundu Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifine tahsis edilen ‘Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ Merkezinde incelemelerde bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyarette atıl vaziyetteki binanın tüm tadilat, bakım, onarım, çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzaj çalışmalarının Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığını belirtti.

Başkan Gümüş, proje kapsamında bölgede yetiştirilecek aromatik bitkiler ile ilgili Kooperatif Başkanı Feyzullah Öner ile görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, kooperatiflerin yerli üretim ve sağladığı kadın istihdamıyla kırsal kalkınmanın en seçkin örneğini oluşturmakta olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kırsal kalkınmaya yönelik hedeflerimiz her geçen gün büyüyor. Bu hedeflerimizden belki de en önemlisi kooperatifler. Çünkü yerel üretici ve kooperatifler hammadde tedarikçiliğinin ötesinde üretimleriyle, bölgelerine katma değer kazandıran yapılardır. Bu doğrultuda hareket ederek kooperatiflerimize her zaman destek oluyoruz” dedi.

Muğla’nın her ne kadar turizm kenti olarak anılsa da aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu kaydeden Başkan Gümüş, “Kent ekonomisinin büyük çoğunluğunu tarımsal üretim oluşturmaktadır. Yerli üretimin, tarımın önemi de dünyayı saran pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, Menteşe Belediyesi olarak Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifinin, “Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesine tam destek veriyoruz. Proje kapsamında Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifine tahsisi yapılan atıl vaziyetteki eski bir binanın tüm tadilat, bakım, onarım, çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzaj çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılıyor. ‘Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ ile bölgede lavanta, ada çayı, kekik ve defne yetiştiriciliği yapılacak. Seralar kurulacak ve burada yetiştirilen aromatik bitkiler fide halinde bölge üreticilerine dağıtılacak. Bu bina bölgenin Distilasyon Merkezi olacak” diye konuştu.

Ziyarette desteklerinden dolayı Başkan Gümüş’e teşekkür eden Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Feyzullah Öner, “Kooperatifimize tahsisi yapılan binanın tüm tadilat, bakım, onarım, çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzajı Menteşe Belediyemiz tarafından yapılıyor. Merkezimizin atıl vaziyetten şuan ki duruma gelmesi, Başkanımız sayesinde oldu. Projemize başından beri destek olan Başkanımıza teşekkür ediyorum. ‘Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ Merkezimizde yetiştirilecek aromatik bitkiler ile bölgede bir turizm potansiyeli oluşturmayı hedefliyoruz. Merkezimiz sayesinde ayrıca çok büyük bir gelir kapısı ve istihdam sağlanmış olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.