Tuğçe & Gökçe Güreşçi’nin 2021 tasarımları dikkat çekiyor

Moda alanında yenilikçi ve ilgi çekici tasarımları ile isimlerinden söz ettiren Tuğçe ve Gökçe Güreşçi kardeşler 2021 ilkbahar ve yaz sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak bu yılın renkli tasarımlarla geçeceğini ifade ettiler.

Özellikle sıra dışı tasarımlarıyla moda dünyasında konuşulan Tuğçe Güreşçi ve Gökçe Güreşçi kardeşler bu yıl geçen yılın aksine ilkbahar ve yaz sezonunda renkli tasarımların ön plana geçeceğini söylediler. Modayla dolu bir yazın gelmekte olduğunu ifade eden Güreşçi kardeşler salgın olmasına rağmen baharın ve yazın gelmesinin herkeste büyük bir heyecan oluşturduğunu vurguladılar.



Tasarımları ile dikkat çekiyorlar

Moda dünyasını yakından takip eden herkese yönelik yaptıkları tasarımlar ile dikkatleri üzerine çeken kardeşler, 2021 ilkbahar ve yaz sezonunun da çok güzel ve ilgi çekici geçeceğini ifade ediyorlar. Özellikle blazer ceketlerin bu yıl hakim kıyafetlerden birisini olacağını belirten ikili, dar kesimler ve nötr renkler ile birlikte günlük giyimde blazer ceketlerin şıklığı arttırmak için önemli olduğundan bahsettiler.

Tugce & Gokce Guresci markası ile moda dünyasında kendilerine özel bir yer edinen kardeşler, bu şekilde marka oluşturmanın çok güzel olduğuna da değindiler. İddialı ve cesur tasarımları ile dikkat çeken iki isim tüm dünyaya hitap edecek çalışmalar yaptıklarını da ifade ettiler.

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