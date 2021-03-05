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Yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

İHA

Yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Neşet Dişcigil Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisinin yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanması sonucu olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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