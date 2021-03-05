Yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Neşet Dişcigil Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisinin yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanması sonucu olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.