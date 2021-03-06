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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Böyle öfke görülmedi Kardeşine kızdı lüks aracı benzin döküp ateşe verdi

İHA

Böyle öfke görülmedi Kardeşine kızdı lüks aracı benzin döküp ateşe verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araç cadde ortasında cayır cayır yandı. Bir anda aracın elektrik aksamından çıkan kıvılcım sonucu yandığını zannederek yardıma koşanlar gerçeği öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahipleri tarafından benzin dökülerek ateşe verildiği öğrenilen araç cayır cayır yandı. Bomba gibi patlayarak yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra otoparka çekildi.
Edinilen bilgiye göre; Marmaris'te yaşayan H.K. isimli bir şahıs iddiaya göre bir yakını ile kavga edince öfkelenip aracı ile akaryakıt istasyonuna geldi. Akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde park ettiği lüks araca benzin döken H.K. araca ateşe vererek yanışını izledi. Bir anda caddedeki araçtan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri yardımcı olmak amacıyla olay yerine koştu. Diğer yandan da vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ama benin dökülerek ateşe verilen araç hurdaya döndü.
Polis ekipleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç çekici yardımı ile caddeden alınıp otoparka çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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