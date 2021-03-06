Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2)

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CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası cenaze nakil aracıyla İstanbul'a götürüldü. Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.Aykut KURT/ MUĞLA (DHA)FOTOĞARFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Aykut KURT

2021-03-06 14:29:58



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