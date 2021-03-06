Kaçak tütünü sahte bandrolle satan belediye işçisi gözaltına alındı

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Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, belediye işçisi M.K., sahte bandrolle kaçak tütün sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan M.K. adlı işçinin, kaçak tütün sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 3 günlük takibin sonunda M.K.'nin evi ile 2 ayrı adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 212 bin 400 makaron, 601 sahte bandrol, 193 kutu nargile kömürü, 110 şişe elektronik sigara likidi, 5 kilo tütün, 28 paket sigara sarma kağıdı ve 3 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünler, İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.K.'nin güneydoğu illerinden kargo ile getirttiği kaçak tütün ve mamullerini sahte ve orijinal ürünlerden söktüğü bandrolleri yapıştırarak, piyasaya sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-03-06 14:48:11



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