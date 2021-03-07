ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor:60 - Empera Halı Gaziantep Basketbol 90

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbolla 9060 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx, Ali Köseoğlu xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo x 6, Johnson x 4, Fırat Töz x 3 , Erdem İlter x , Abu x 7, Hasan Emir Gökalp x, Caner Ercan x 2, Mustafa Baştürk x, Cook xx 23, Sercan Ergin x , Atkıns xx 15,
Başantrenör: Alkım Ay
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly xxx 10, Alp Karahan xxx 10 , İsmail Cemulusoy xxx 5, Orhan Aydın Hacıyevi xx 12 Jaınteh xxx 80, Sıpson xxx 25, Hüseyin Emre Yılmaz xx , Ahmet Faruk Özkan x , Atahan Demirtaş xx, Metehan Akyel xxx 8, Can Uğur Öğüt xx 10, Muhammed Doğan Şenli xx
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 1624 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 2745 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 3462 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.