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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor:60 - Empera Halı Gaziantep Basketbol 90

İHA

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor:60 - Empera Halı Gaziantep Basketbol 90

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbolla 9060 mağlup oldu.

Salon: Beşkaza
Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx, Ali Köseoğlu xxx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo x 6, Johnson x 4, Fırat Töz x 3 , Erdem İlter x , Abu x 7, Hasan Emir Gökalp x, Caner Ercan x 2, Mustafa Baştürk x, Cook xx 23, Sercan Ergin x , Atkıns xx 15,
Başantrenör: Alkım Ay

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly xxx 10, Alp Karahan xxx 10 , İsmail Cemulusoy xxx 5, Orhan Aydın Hacıyevi xx 12 Jaınteh xxx 80, Sıpson xxx 25, Hüseyin Emre Yılmaz xx , Ahmet Faruk Özkan x , Atahan Demirtaş xx, Metehan Akyel xxx 8, Can Uğur Öğüt xx 10, Muhammed Doğan Şenli xx
Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 1624 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 2745 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 3462 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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