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Rus milyarderler gözünü Bodrum’a dikti Ruslar, turizm merkezi Bodrum'a 300 milyar dolarlık yatırım planlıyorlar

İHA

Rus milyarderler gözünü Bodrum’a dikti Ruslar, turizm merkezi Bodrum'a 300 milyar dolarlık yatırım planlıyorlar

Geçen yıl Bodrum’a en fazla turist gönderen iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu. Kente gelen turistlerin Bodrum’a aşık olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yakın döneme kadar ünlü Rus milyarder ve sanatçıların ilgisini çeken kentimiz artık yatırım merkezi de oluyor. Bodrum’a turist olarak gelenler yaşamaya ve yatırım yapmaya başladı. Şu anda kentimizde 2 bin 200’den fazla Rus ve Ukrayna vatandaşı Bodrumlu oldu” dedi.
Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum, bu kez Rusya ve Ukrayna’nın sosyal medya fenomenlerini buluşturdu. Bodrum Belediyesi’nin davetiyle ülkelerinde turizmde söz sahibi olan sosyal medya fenomenleri, kentin turistik ve tarihi bölgelerini dolaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ev sahipliği yaptığı toplantıda Rusya ve Ukrayna’nın Bodrum’u keşfetmeye başladığını, bunun da elde edilen verilerle göz önüne çıktığını dile getirdi. Başkan Aras, “Bodrum, uzun yıllardır Rusya ve Ukrayna’nın seçkin isimlerini misafir ediyordu. Maviliklerinde demir alan lüks yatlarla gelen isimler, dünyanın yakın takip ettiği kişiler. Rusya’nın en zengin isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü futbol kulübü Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç neredeyse her yıl tatilini Bodrum ve Bodrum kıyılarında geçiriyor. Yine, dünya ekonomisinin yakından tanıdığı Alexander Stevakov, Viktor Rashnikov, Alexander Grigoryevihç Abramov gibi ünlü milyarderler Bodrum’u yakın dönemde ziyaret ettiler. Sadece ekonomi dünyası değil, siyaset ve sanat dünyasının tanınmış isimleri de Bodrum’u tercih eden isimler. Hatırlarsanız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2019’da seçimlerin hemen ardından yarış stresini Bodrum’da atmıştı. Bu yurt dışına yaptığı ilk ziyaret olması açısından da dünya basınında geniş yer buldu. Ayrıca ünlü Rus sanatçı Natalya Ionova’yı da Bodrum aşığı yaptık” dedi.
Bodrum’un hem kalite hem de hizmet anlayışı bakımından Saint Tropez, Cannes gibi turistik şehirlerle yarıştığını anlatan Aras, “Sunduğu tarih ve güzellikle Bodrum, misafirlerimize göre bu kentleri de geride bırakan bir yapıya sahip. Yakın zamanda sadece Avrupa’da değil, dünya turizminde de Bodrum yıldız destinasyon olarak anılacak potansiyele sahip” diye konuştu.

Turist sayısında Rusya birinci, Ukrayna ikinci sıraya yükseldi
Aras, Rusya ve Ukrayna’nın içinde bulunduğu eski Sovyet ülkeleri arasında Bodrum'un giderek daha fazla öne çıkmaya başladığını anlattı. Aras, “Bunu rakamlarla da görüyoruz. Pandemi sürecinde turizm sektörü küresel anlamda çöküş yaşadı. Bu süreçte Türkiye yine ayakta kalan birkaç ülkeden biriydi. Bodrum ve Antalya’daki tesisler direnerek açık kalmaya devam etti. Onlara da bu cesur mücadelelerinden dolayı teşekkür etmek isterim. 2019 yılında 127 bin turist gönderen Rusya, 2020 yılında 67 bin 203 turistle ilk sırada yer aldı. Yine 2019’da 78 bin 876 Ukraynalı Bodrum’u ziyaret etmişti. Bu sayıyla Ukrayna, 2019’da 6’ncı sırada yer aldı. 2020’de 66 bin 637 Ukraynalı kentimizde misafirimiz oldu. Ukrayna da geçen yıl Rusya’nın çok az bir sayıyla hemen ardından ikinci sırada yer buldu. Ayrıca Azerbaycan, Litvanya, Belarus, Kazakistan vatandaşları da Bodrum’u en fazla tercih eden 25 ülke arasında yer alıyor” diye konuştu.

"Bin 200 Rus, bin Ukraynalı kentimizde yaşıyor”
Bodrum’un bu coğrafya tarafından sadece turizm merkezi olarak görülmediğini aktaran Ahmet Aras, “Rus ve Ukraynalılar, kentimizi görünce deyim yerindeyse Bodrum aşığı oluyorlar. Yaşamaya karar verenlerin sayısı dikkat çekici bir oranda artıyor. Buradan giden misafirlerimiz müthiş etkilenmiş olarak kentimizi öneriyorlar. Şu anda sadece bin 200 Rus vatandaşı kentimizde yaşamaya başladı. Burada konut aldılar. Sadece yatırım için gelmediler, yaşamaya karar verdiler. Binden fazla da Ukrayna vatandaşı, Bodrum’u evi olarak sahiplendi ve yaşıyorlar” dedi.

“Nerelisiniz diye sorduğum Rus ve Ukraynalılar, 'Bodrumluyuz' diye yanıtlıyorlar"
Bodrum’da Rusça konuşulan ülkelere yönelik festivaller, şenlikler düzenlediklerini kaydeden Aras, “Konserler, yemek günleri düzenledik. Görüştüğümüz bu kişilere nerelisiniz diye sorma gereği duydum. Rusya ve Ukrayna yanıtı beklerken, 'Bodrumluyuz' diyorlar. Bodrum’un sadece Bodrum ile sınırlı olmadığını öğreniyorlar. 30 dakikada Avrupa’ya, Yunan adalarına gidebileceklerini gördüler. Datça gibi turistik yerlere de ulaşabildiklerini fark ettiler. Ayrıca Bodrum, Rus ve Ukraynalı iş adamlarının da gözdesi olmuş durumda. Ünlü Rus markaları ve restoranları Bodrum’da çalışıyor, şube açıyor. Turizm tesislerine yatırım yapıyor veya satın alıyor. Şu anda planlanan 300 milyon dolarlık yatırım söz konusu” dedi.

“Bodrum’a gelirken dikkat edin, kendine aşık edebiliyor”
Bodrum’a gelen bloggerlar adına konuşan Ukraynalı Viktoriia Pischanska, “Rus ve Ukraynalılar için Türkiye denilince akla Antalya geliyordu. Hemen hemen her aile Antalya’ya bir kez gelmiştir. Şu anda ise Bodrum’u sıkça duymaya başladık. Avrupa’da daha önce Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi turizm ülkelerini görme şansı buldum. Ancak hiçbirinde Bodrum gibi kaliteli turizm anlayışını görmedim. Tesisler olağanüstü derecede modern bir hizmet anlayışına sahip. Saint Tropez, Cannes, Monaco’yu görme şansım oldu. Hem tarihi yapıları, hem de kentin misafirperverliğini düşününce Bodrum bu kentlerin oldukça üzerinde. Bizler Bodrum’u çok sevdik. Ülkelerimize verdiğimiz mesaj ise şu; Bodrum sadece eğlence ve dinlence yeri değil, doğasıyla da kendine aşık eden bir kent. Bodrum’a gelirken dikkat edin, kendine aşık eden bir yapısı var. Biz bayıldık. Bakarsınız yakın dönemde biz de Bodrumlu oluruz” diye konuştu.

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