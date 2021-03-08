Kadın korona savaşçılarından 8 Mart mesajı Muğla’da Covid-19 ile mücadelede en ön safta savaşan filyasyon ekibindeki 4 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hayat kurtarma mücadelesini sürdürürken, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile mücadelenin en önemli aktörlerinden kadın filyasyon ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de korona virüs ile savaşı ve hayat kurtarmaya devam ediyor.

Salgın sürecinin başından bu yana gece gündüz demeden vakalara yetişmeye çalışan, haftalarca evinden, çocuklarından ayrı kalan kadın korona virüs savaşçıları, yılda bir gün kendilerine ayrılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bile korona virüs ile mücadeleye devam ettiler.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 Mart’ta gelen ihbarları değerlendiren 4 kişilik kadın filyasyon ekibi günlerini kutlamak yerine hayat kurtarmayı tercih eden binlerce kadın sağlık ekibi içinde yer aldı. Son haftalarda vaka sayılarının artış gözlendiği ve yüksek riskli iller grubunda yer alan Muğla’da 8 Mart Kadınlar Günü'nde çalışmaktan ve hayat kurtarmaktan mutlu olduklarını belirten kadın filyasyon ekibi, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıda bulundular.

Kadın Filyasyon ekibinden Diş Hekimi Habibe Boyacı, “Pandemi döneminde vatandaşlarımızın maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Dünya kadınlar gününün de herkese kutlu olmasını diliyorum. Biz çalışan kadınlar olarak çok mutluyuz. Herkesin çalışmasını ve emek vermesini istiyoruz” dedi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanları olarak herkesin fedakarca çalıştığını belirten Diş Hekimi Sevgi Dutağacı ise, “Bu pandemi sürecinde emekçi kadınlar olarak fedakarca çalışıyoruz. Başka kadınlar da fedakarca çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bize yardımcı olmaları. Herkesin mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Eğer bu kuralları dikkat ederlerse bu süreci daha kolay geçiririz. Bizim de işimiz biraz olsun azalmış olur” dedi.

Filyasyon ekibinin araç sürücüsü Nur Korkmaz Göbekci, “Çalışan bir anne ve kadın olarak mutluyum. Herkesin işi olsun, dünya kadınlar günü de kutlu olsun. Mesafe, hijyen, maske ve temizliğe dikkat edelim. Hep birlikte bu pandemi sürecini daha hızlı bir şekilde atlatalım” dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşların maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerinin önemli olduğunun belirten tıbbi sekreter Zeliha Özbalık, “Çalışan bir kadın olarak 8 Mart dünya kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

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