Fethiye'nin potada umutları tükeniyor

FETHİYE, (DHA) - SEZON başında ligin başlamasına günler kala tarihinde ilk kez dahil olduğu ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'a 90-60 yenilen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kümede kalma umutları azalıyor. Üst üste 3 yenilgiyle düşme hattında son sıradan kurtulamayan Fethiye, sezon boyunca 23 maçta yalnız 5 galibiyet alabildi.
Normal sezonun bitimine 7 hafta kala Muğla temsilcisinin düşme hattının tek basamak üzerindeki Galatasaray'la arasında 2 galibiyet fark bulunuyor. Yabancı kadrosunda geçen haftalarda operasyona giden Fethiye Belediyespor'da maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan oyuncuların bir süredir antrenman boykotu yaptığı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-03-08 11:58:26
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