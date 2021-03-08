Marmaris Kaymakamı Aksoy, kadınların gününü kutladı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 8 Mart Emekçi Kadınların günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksoy mesajında; ‘"Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Millet ve Devlet yapımızın odağında yer alan tüm zor şartlarda fedakârlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında çalışmalarıyla elde ettiği başarılar her geçen gün artmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına büyük değer vermiş, Türk kadını siyasi ve toplumsal hayatta birçok dünya devleti kadınından önce söz sahibi olmuştur. Ancak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların toplumda daha fazla söz sahibi olmaları ve tüm toplumun birlikte hareket ederek duyarlılığını artırması ile mümkündür. Kadınların; toplumsal, ekonomik, siyasal konumlarını geliştirmek, ayrımcılığı ve ön yargıları yok etmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar toplumun tüm kesimlerinin mücadelenin ön saflarında aktif olarak yer alması gerekmektedir. Bu nedene bağlı olarak, kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarını arttırmalıyız. Onların eğitimlerinin önündeki engellerin kaldırılması, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaları ile ekonomik özgürlüğe kavuşmaları, ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi, kadın girişimcilerimizin teşvik edilmesi, daima temel önceliğimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren kadınlarımıza, hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor; Şehrimiz, ülkemiz ve dünya kadınlarının Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor ve en derin saygılarımı sunuyorum’’ sözlerine yer verdi.



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